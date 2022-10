Aldair, ex-atacante do Joinville, morre aos 30 anos de câncer

Aos 30 anos, faleceu o ex-jogador de futebol Aldair devido a um tumor no cérebro, que se originou de um câncer de pele e se deslocou ao órgão. Com passagens pelo Joinville e Brusque, ele havia recebido alta há pouco menos de um mês.

Aldair havia iniciado um tratamento com radioterapia para a retirada do tumor no cérebro, mas, infelizmente, não resistiu.

Ele havia descoberto a doença em maio deste ano e criou uma campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento da doença. O Joinville havia promovido a ação nas redes sociais e o Brusque a divulgou durante partida da Série B.

Além de Joinville e Brusque, o ex-atacante também teve passagens pelo Metropolitano, Camboriú, Concórdia e Nação-SC.