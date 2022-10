Álbum da Copa do Mundo do Catar 2022 começa a virar febre entre os acreanos

- Publicidade -

Uma das grandes ferramentas de interatividade envolvendo o torcedor das seleções classificadas para o Mundial do Catar, sem sombra de dúvida, está no fato dele viver a emoção do preenchimento do álbum do torneio.

Num mergulho na história, aponta-se que o primeiro álbum de uma Copa do Mundo surgiu em 1950, quando o Brasil, naquela oportunidade, foi o país sede da competição e perdeu a finalíssima para o Uruguai por 2 a 1, com quase 200 mil pessoas presentes nas arquibancadas do estádio Mário Filho (Maracanã).

O álbum que, para muitos, é uma tradição a cada edição de uma Copa do Mundo, possui suas peculiaridades e desafios, principalmente no aspecto histórico. Na peça, a cada torneio, além da modernidade do design das figurinhas/álbum e também da qualidade do papel e impressão, fica evidente o seu grande legado de memória para as futuras gerações.

Falta de figurinhas e preços abusivos preocupam colecionadores

Rentando menos de 50 dias para a bola rolar para a Copa do Mundo do Catar, a falta de figurinhas do álbum do Mundial com preço mais acessível ao consumidor que é cada vez mais escasso no mercado acreano, traz preocupações aos colecionadores. O pacote com quatro cromos, que podem vir com figurinhas repetidas ao colecionador, é comercializado pelo preço de R$ 4,00, mas esse valor está sendo inflacionado em alguns pontos comerciais com o pacote chegando a ser comercializado ao preço de R$ 6,00, um acréscimo de 50% do valor original. E, essa prática, pode ser observada em alguns estabelecimentos comerciais localizados no Terminal Urbano de Rio Branco.

Entre os estabelecimentos de venda mais procurados pelos colecionadores do álbum do Mundial do Catar em Rio Branco-AC está a rede de lojas Americanas, mas, raramente, o produto está acessível nas prateleiras pela sua grande procura. O kit com 10 envelopes (50 figurinhas) na loja é comercializado ao preço de R$ 40,00. O colecionador Luiz Gustavo, de 21 anos, com 50% do álbum preenchido (álbum completo é composto por 670 figurinhas), explica que apenas um vez conseguiu adquirir os pacotes de figurinhas das lojas Americanas. “Sempre quando vou à procura das figurinhas, eles explicam que o produto chegou ao estabelecimento, mas, rapidamente, foi consumido pelos colecionadores”, disse Luiz Gustavo, que adotou a compra dos cromos via internet.

Com o preço da unidade do cromo fixado no valor R$ 0,80 (valor não inflacionado), o colecionador para preencher o álbum terá que gastar, somente com figurinhas, algo em torno de R$ 536,00, isso sem levar em conta os cromos repetidos, algo muito comum. O fã ainda terá que desembolsar R$ 12,00 (álbum simples) ou R$ 44,90 (álbum capa dura).

Ukra e Panini discutem a falta de distribuição nos Quiosques

No mês passado, a Ukra (União de Kiosqueros), diretores da Panini – empresa responsável pelo produto – e a Secretaria de Comércio se reuniram para discutir o problema da falta de cromos. Os representantes das bancas atribuem o problema a uma mudança na política da fabricante do produto. De acordo com eles, novos pontos de venda, como aplicativos de entrega, grandes empresas e supermercados, estão sendo priorizados em relação aos quiosques, que sempre comercializaram o produto.

No encontro, os representantes das bancas também atribuem o problema à uma mudança na política da fabricante do produto. De acordo com eles, novos pontos de venda, como aplicativos de entrega, grandes empresas e supermercados, estão sendo priorizados em relação aos quiosques, que sempre comercializaram o produto. Além disso, a Ukra afirma que alguns distribuidores têm colocado pacotes à venda na internet a preços até 33% maiores — e o negócio está fazendo sucesso. Como resultado, surgiu um mercado paralelo de figurinhas no qual alguns fornecedores avisam seus compradores da chegada de mais envelopes via WhatsApp.

Após a reunião, a Panini concordou em controlar os distribuidores oficiais para garantir que as figurinhas cheguem às bancas assim que estiverem disponíveis.

Crianças estão entre colecionadores mais assíduos

Nem mesmo a escassez de figurinhas nas prateleiras e o preço abusivo praticado por alguns tem tirado a empolgação dos colecionadores do álbum da Copa do Mundo do Catar 2022, principalmente entre os estudantes e aqueles mais apaixonados pelo futebol. Um exemplo dessa paixão pode ser observado na sala de aula do 7º ano da Escola ABC, colégio da rede particular de Rio Branco-AC. O estudante Gabriel Façanha, de 13 anos, comentou que na sua sala de aula, composta por 11 alunos, oito homens e três mulheres, apenas uma coleguinha não aderiu à moda de colecionar os cromos do Mundial do Catar.

Nesta sua segunda edição de Copa do Mundo como colecionador de cromos, Gabriel conseguiu adquirir seu álbum (capa dura) via compra pela internet ao preço de R$ 44,90. Já as 150 figurinhas adquiridas ele comprou nas lojas Americanas (66,6%) e o restante num posto de revenda localizado no Terminal Urbano de Rio Branco-AC, ao lado do Shopping Popular.

Gabriel espera a normalidade da distribuição das figurinhas, mas com os preços não inflacionados, para buscar novos cromos. Outra opção, segundo ele, será solicitar aos pais a compra das figurinhas via internet. “Os preços já estão salgados e, se comprarmos ainda com ágio de 50% dos valor praticado no sul do país, ficará muito caro para a realidade do colecionador acreano”, pontuou o estudante.

A respeito da importância de colecionar figurinhas de copas do Mundo, Gabriel Façanha reiterou a fascinação, pois, de acordo com ele, além de se conhecer um pouco de cada atleta, também é possível saber um pouco de cada país (escudo/bandeira) que estará presente no torneio mundial, assim ficando um legado de memória viva da competição para o resto da vida.

Sempre apegada às ideias do irmão, a pequena estudante Letícia Façanha, de 6 anos, sempre está folheando o álbum da Copa do Catar e algumas feras que estarão presentes na competição, ela já conhece muito bem pela fisionomia como é o caso de Neymar Jr. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Weverton Pereira entre outros. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ela o chama de Robô.

Via Verde Shopping tem sala temática de troca

Entre os pontos de troca das figurinhas da Copa do Mundo do Catar 2022 destaca-se uma sala temática localizada dentro do Via Verde Shopping. No último domingo (9), o espaço estava completamente cheio de colecionadores que interagiam. Muitos deles, além de levar figurinhas e o próprio álbum do torneio para o espaço, fazem da atividade um programa familiar, onde cada membro da família ajuda no “escambo” dos cromos.

A ideia do Via Verde Shopping em disponibilizar um espaço para trocas de figurinhas tem como objetivo criar uma clima de Copa do Mundo e, consequentemente, ajudar a impulsionar as vendas dos produtos do mundial nas lojas credenciadas no seu estabelecimento.

No domingo (9), algumas vitrines de lojas já tinham objetos ligados ao Mundial do Catar e a expectativa é que o restante do mês de outubro e a primeira quinzena de novembro esse clima de Copa do Mundo esteja presentes na grande maioria das lojas do shopping.

Figurinhas lendárias

Entre os grandes desafios dos colecionadores está o de conseguir as tão raras figurinhas douradas. Essas figurinhas são diferentes e classificadas pelas cores bronze, prata e ouro. As de ouro reluzem, dando um toque estético diferenciado ao álbum. Ao todo, o álbum possui 80 figurinhas raras que são espalhadas aleatoriamente entre os pacotes. Uma das possibilidades – não oficializadas pela empresa Panini – indica que é possível adquirir uma figurinha rara do tipo comum a cada 190 pacotinhos abertos, a de bronze a cada 317, a de prata a cada 950 e a de ouro (a mais rara) a cada 1900 pacotes.

As figurinhas são divididas em duas seções: a dos jogadores lendas e a dos jogadores novatos, sendo 18 jogadores lendas, entre eles: Lionel Messi (Argentina), Neymar Jr (Brasil) e Cristiano Ronaldo (Portugal) e 5 novatos, mas promissores no mercado da bola.

Jogadores lendas

Almoez Ali (Qatar)

Christian Eriksen (Dinamarca)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Guillermo Ochoa (México)

Heung Min Son (Coréia do Sul)

Kevin de Bruyne (Bélgica)

Kilian Mbappé (França)

Lionel Messi (Argentina)

Luís Suarez (Uruguai)

Luka Modric (Croácia)

Neymar Jr (Brasil)

Rafael Varane (França)

Robert Lewandowski (Polônia)

Sadio Mané (Senegal)

Jogadores novatos

Alphonso Davies (Canadá)

Dusan Vlahovic (Sérvia)

Gavi (Espanha)

Giovanni Reyna (EUA)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Ryan Gravenberch (Holanda)