Alan Rick vota na escola técnica Maria Moreira da Rocha e diz: ”é simbólico pra mim”

- Publicidade -

O candidato a senador Alan Rick (União Brasil), que se mantém na liderança nas pesquisas, votará pela manhã, às 11h, na Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha. Antes, às 7h, o candidato acompanhará a votação da esposa Michele Miranda no Detran da Estação Experimental.

Após anos paralisada, a obra de reforma e ampliação da Escola Técnica Maria Moreira da Rocha foi concluída e a escola reinaugurada, este ano, graças ao trabalho do parlamentar. O prédio ganhou quatro salas, seis laboratórios e um auditório com capacidade para 150 pessoas. O auditório recebeu o nome da avó do deputado, Ondina Costa de Moraes.

“Em 2020, também votei na escola Maria Moreira da Rocha, mas, dessa vez, é simbólico para mim. A obra foi retomada após minha articulação junto ao FNDE para a extensão do prazo de uso da última parcela do recurso no valor quase R$ 3 milhões. Recurso que estava praticamente perdido e se não fosse utilizado o estado teria que devolver mais de R$ 20 milhões ao governo federal. A obra foi entregue e ainda tem o auditório que leva o nome da minha saudosa avó. Quero continuar esse trabalho em prol da educação do nosso estado. A educação transforma vidas” – disse.

Enquanto deputado, Alan Rick já destinou mais de R$ 90 milhões para a educação. O parlamentar votou a favor do aumento do piso nacional dos professores e pela aprovação do FUNDEB permanente – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.