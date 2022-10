Agronegócio, comércio e indústria se reúnem em rodada de negócios

Em sua 2ª edição na capital acreana, a Rodada de Negócio, promovida pelo Sebrae no Acre, trouxe novidades este ano.

O evento aconteceu na última sexta-feira, 14 de outubro, desta vez na modalidade multisetorial, reunindo empresas dos ramos de agronegócio, comércio e indústria.

A rodada possibilita a aproximação entre os pequenos negócios e grandes empresas, auxiliando os empresários na ampliação do leque de fornecedores de produtos e serviços.

Cerca de 15 compradores fizeram negócios com 21 fornecedores locais que comercializam os mais diversos produtos.

“A receptividade aos nossos produtos tem sido muito boa, troquei contato com algumas empresas que se interessaram em vendê-los, estamos com expectativa muito boa em relação aos negócios”, relatou Giliane Matos, empresária do Ateliê de Doces da Gigi, que participa do evento pela primeira vez.

Esta edição superou o resultado anterior na cidade de Rio Branco, sendo prospectados mais de R$ 1 milhão em negócios. Na Rodada de 2021, foram movimentados R$800 mil.

O gerente de atendimento do Sebrae, Claudio Roberto, destacou o sucesso da edição. “Ficamos felizes com o resultado da nossa Rodada de Negócios, conseguimos reunir empresas de uma forma mais abrangente, e não visando somente do agro, como era antes. Conseguimos trazer bons compradores, além da presença das instituições financeiras, que é o ponto alto desse evento”, destacou.

Clarisse Santos, empresária da Acre Farofas, participa da Rodada pela segunda vez e afirma: “Na 1ª edição fechei bons negócios, na 2ª comecei com o pé direito, fechando negócios, e a expectativa é só melhorar. O sentimento é de gratidão, estamos em diversos pontos de vendas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, em Rondônia, enviamos também para todos os lugares do país, o Sebrae tem me dado uma força surreal”.

Outra novidade nesta edição foi a realização simultânea de uma Rodada de Crédito, oportunidade para que as empresas tenham acesso às linhas de crédito bancário, além de tirarem suas dúvidas com representantes das instituições financeiras presentes: Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Santander, Sicredi e Sicoob.

O gerente de agência do Sicredi, Stony Vittorazzi ressaltou que o evento foi uma boa oportunidade de negócios e de networking. “Todas as empresas presentes têm potencial de mercado, nós, como instituição financeira, olhamos com muito carinho para cada uma, conhecendo as necessidades deles para agregar uma oferta financeira adequada, que possa potencializar o negócio dele”, disse.

Fonte/ Jornal O Rio Branco