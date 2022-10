Agricultores do projeto de assentamento Walteraço denunciam abandono do poder público

Produtores rurais do projeto de Walteraço, na zona rural do município do Bujari, afirmam que estão praticamente isolados via terrestre. Isso ocorre porque praticamente terminou o verão e nem a prefeitura do Bujari, tampouco o governo do Estado, fizeram a recuperação dos cerca de 12 km de ramais que liga o assentamento até a BR-364.

“O ônibus escolar já não entra mais no ramal devido ao inverno. Nossos filhos terão que parar de estudar”, desabafou o produtor Raimundo Nonato.

Segundo ele, toda a produção está comprometida. “Lavouras inteiras de mandioca, milho e melancia estão se estragando no campo e não temos como escoar a produção. Se nada for feito vamos fechar a BR-364 no Bujari”, disse.

A prefeitura do Bujari informou que não há mais tempo para recuperar ramais com a chegada das chuvas.

O governo do Estado, que executa o programa de ramais, informou que o projeto de assentamento Walteraço não está dentro da programação de 2022.