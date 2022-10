Agências do INSS estarão fechadas nesta sexta-feira (28)

- Publicidade -

Nesta sexta-feira (28), as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não funcionarão em decorrência do Dia do Servidor Público. Na semana que vem, no dia 2 de novembro, quarta-feira, as agências também estarão fechadas, pelo feriado nacional de Finados.

No dia 28, a central de atendimentos funcionará normalmente, por meio do telefone 135. Já no feriado da próxima quarta, apenas o atendimento eletrônico estará disponível aos segurados.

Central de Atendimento do INSS

Muitas questões podem ser resolvidas por meio da central de atendimento do INSS. Apenas com a ligação, os cidadãos conseguem ter acesso a uma série de informações. Veja alguns exemplos:

Informações sobre benefícios;

Horário agendado para atendimento presencial;

Informações sobre pagamentos.

As ligações são gratuitas para aqueles que usarem telefone fixo. Para as chamadas realizadas por celular, a cobrança é a mesma de uma chamada local.

Aplicativo Meu INSS

Uma outra opção bem prática para obter informações, é a plataforma Meu INSS, disponível para iOS e Android, e também em formato de site.

A plataforma oferece serviços como emissão de extratos, consulta de valores, solicitação de benefícios, agendamento de atendimento presencial, entre outros.

Por esse canal, também é possível entrar em contato com uma assistente virtual que pode esclarecer dúvidas sobre serviços e benefícios.

Calendário alterado

Ainda que o calendário referente ao Dia do Servidor Público tenha sido alterado pela maioria dos estados do país, as agências do INSS seguem o cronograma da União, e por isso, não funcionarão no dia 28.

Quase todas as unidades federativas anteciparam ou adiaram a data que celebra o Dia do Servidor Público, a fim de evitar abstenções nas eleições que acontecem no domingo, dia 30. Isso porque como a data cai numa sexta-feira, algumas pessoas poderiam sair para viajar e se ausentar no dia do pleito.

Rafaela Medolago