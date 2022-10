Advogado bolsonarista pede que Justiça proíba a polícia de atuar contra “golpe”

O pedido foi feito por meio de um habeas corpus que, apesar do teor estapafúrdio, ganhou andamento normal, a ponto de até o Ministério Público Federal ter sido intimado para se manifestar.

A petição assinada por Wilson Koressawa, ex-juiz, promotor aposentado e candidato derrotado a deputado nas eleições deste ano, beira o surrealismo.

Os argumentos são típicos dos apoiadores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro. Sem provas, o advogado aponta fraude no primeiro turno das eleições, diz que os números saídos das urnas no primeiro turno não refletem a realidade (ele sustenta que o presidente tem apoio de 70% do eleitorado) e ataca o sistema eletrônico de votação.

Superior Eleitoral

Na sequência, pede que o juiz conceda o habeas corpus impedindo a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal de agirem contra os manifestantes.

“O povo brasileiro tem o direito de parar todo o país e determinar que o presidente da República, com base no art. 142, da Constituição Federal, convoque as Forças Armadas, se necessário, ou requisite a Polícia Federal para determinar que todos os integrantes do TSE e do STF sejam afastados cautelarmente para que tudo seja esclarecido e/ou prendê-los em flagrante ou preventivamente”, escreveu o advogado.