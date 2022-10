Adolescentes tentam matar motorista durante roubo de carro

- Publicidade -

Três adolescentes de 13, 14 e 15 anos roubaram um carro, carteira com dinheiro e cartões, e um celular, em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com a vítima, um homem de 41 anos, um dos suspeitos colocou a arma na sua cabeça e puxou o gatilho, mas o revólver falhou.