Adolescentes são assaltados e reagem ao roubo, uma das vítimas sai ferida a facada

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram vítimas de assalto na noite desde domingo, 30, na rua Seis de Agosto, bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

As vítimas relataram que estavam passeando na região central da capital, quando decidiram ir até à Passarela Joaquim Macedo, que fica no Mercado Velho, tirar umas fotos. Os menores decidiram pedir para um homem que passava no local, para que ele fizesse os cliques do casal.

Após tirar todas as fotografias, o casal de adolescentes agradeceu e saiu em direção ao bairro Seis de Agosto, quando foram surpreendidos por dois criminosos em uma bicicleta. A dupla anunciou o roubo, e pediu a bolsa e o celular das vítimas. Um dos assaltantes era o rapaz que teria tirado a foto do casal na passarela alguns minutos atrás.

Os jovens decidiram reagir ao assalto e entraram em luta corporal com os criminosos, momento que um deles pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu o garoto nas nádegas.

Populares que presenciaram a ação dos bandidos, acionaram a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que rapidamente enviou uma ambulância de suporte básica para socorrer a vítima. Após todos os procedimentos de estabilização no local, o jovem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Sobral.

Uma guarnição do 2°BPM também esteve no local dos fatos, buscaram algumas informações sobre os criminosos, mas ninguém foi preso até o momento.