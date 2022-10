Adolescente que engravidou aos 12 anos tem cabelo cortado a faca pelo marido

- Publicidade -

O caso absurdo foi registrado nesta segunda-feira (24) em uma residência no bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho (RO).

Um adolescente de 17 anos fugiu após agredir e torturar a esposa, uma garota de 15 anos, que começou a namorar aos 10 anos e já é mãe.

A menina contou que vive sendo oprimida pelo marido que é muito ciumento. Na ocasião, ele ficou furioso ao atender uma ligação no telefone da esposa e perceber que era um outro homem na linha.

O acusado com uma faca passou a torturar a esposa fazendo riscos no corpo dela e ainda cortou o cabelo da esposa.

A vítima em desespero começou a gritar e ligou para a polícia. O acusado fugiu do local.

A vítima contou para os policiais militares que começou a se relacionar aos 10 anos com o acusado e com 12 anos, engravidou. A adolescente relatou ainda que sofre agressão com frequência por parte do marido.