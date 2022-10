A Polícia Militar de Governador Valadares, em Minas Gerais, prendeu na manhã desta quinta-feira (13), o criminoso Diego Maradona Alves dos Santos, acusado de uma série de assassinatos na região.

Conhecido como “Maradona do Crime”, Diego estava foragido e era um dos principais alvos da corporação, segundo informações do jornal Estado de Minas.

A PM explicou que Diego tinha contra si quatro registros policiais por homicídios, além de diversos outros por crimes relacionados a roubos e tráfico de drogas.

Além disso, havia um mandado de prisão aberto contra ele por conta dos delitos cometidos.

Detenção em casa

Diego foi detido na própria residência, no distrito de Nova Floresta, onde vivia com os filhos de 2 e 7 anos. No local, foram apreendidos 38 pedras de crack, 19 pinos de cocaína, três buchas de maconha, quatro munições calibre .38, dois celulares e R$ 1.734 em espécie.

O criminoso está à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, porte de munições, além dos mandados de prisão já abertos contra ele.

Fonte/ Portal Yahoo.com