Acreanos são ‘conclamados e desafiados’ por Alan Rick, a dar votação ainda maior a Bolsonaro no segundo turno

“No primeiro turno demos 62%, e agora, no segundo turno, vamos dar uma surra e reeleger o presidente com mais de 70% dos votos”, foi a frase usada pelo deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil), um dos coordenadores de campanha para reeleição do presidente Jair Bolsonaro no Acre, durante discurso no evento “Mulheres com Bolsonaro”, que contou com a presença da primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro.

Aplaudido pelas milhares de pessoas que lotaram o Maison Borges, Alan também destacou os investimentos do governo federal que beneficiaram as mulheres do Acre e de todo o país. “Foram mais de R$ 236 bilhões investidos em políticas públicas voltadas para as mulheres e 78 leis de promoção, proteção e defesa das mulheres sancionadas na atual gestão. O nosso Auxílio Brasil é permanente com 82,5% do total de famílias beneficiadas chefiadas por mulheres, na educação foram 800 creches entregues, duas aqui em Rio Branco com emendas de minha autoria”, destacou o parlamentar.

Alan Rick também destacou outras realizações importantes do governo Bolsonaro. “A redução no preço da gasolina, quem fez? Bolsonaro. A redução do ICMS, quem fez? Bolsonaro. Ele ainda triplicou o recurso do Fundeb, deu aumento aos professores, essas são só algumas das conquistas do presidente, mas a maior delas é colocar a nossa nação aos pés do Senhor Jesus”, disse.

Também participaram do evento, o governador Gladson Cameli (PP), a vice governadora eleita Mailza Gomes (PP), a deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) , que também esteve na organização do evento, os deputados federais eleitos Coronel Ulysses (UB), o Eduardo Veloso (UB), Roberto Duarte (Republicanos), Meire Serafim (UB) , a deputada federal eleita pelo Amapá Silvia Waiãpi, a deputada federal e vice governadora eleita pelo Distrito Federal Celina Leão, a deputada federal reeleita Margarete Coelho (PI), a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves, prefeitos e vereadores de vários municipíos, pastores e lideranças evangélicas.

Fonte/ ASCOM