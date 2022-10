Acreano de 26 anos é preso por roubar carros em Santa Catarina

- Publicidade -

O assaltante Daniel Valdez da Silva, de 26 anos, especialista em roubo de caminhonetes, foi condenado pela justiça do Acre, mas estava foragido há quase um ano após escapar da Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco. No entanto, foi preso na manhã dessa terça-feira, 25, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Como também é acusado de vários crimes na região, deverá ficar preso por lá.

Valdez foi preso no dia 17 de setembro do ano passado durante um assalto em Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, agindo em companhia de três cúmplices no roubo de uma caminhonete de propriedade de uma empresa de energia. No dia 5 de novembro, foi julgado e condenado a seis anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Porém, 23 dias depois, serrou a grade da cela onde estava recolhido e fugiu em companhia de Railson Rodrigues da Rocha.

Desde o início deste ano estava morando em Blumenau, onde continuou na vida de crimes. Atualmente, estava sendo investigado pela Polícia Civil catarinense por roubos de carro na cidade onde estava morando, Joinville e Jataí. Os veículos roubados eram levados para a fronteira do Paraguaia. Na manhã dessa terça, acabou encurralado e preso pela polícia local.

Fonte: Ac24horas