Acreana Marina Silva é eleita deputada federal por São Paulo

- Publicidade -

A acreana Mariana Silva foi eleita deputada federal por São Paulo, pelo partido Rede, neste domingo, 2. Com 94.071 votos, ela teve 1,50% de votos válidos das urnas apuradas, a acreana ficou entre as doze mais votadas pelo estado de São Paulo.

A ex-ministra do Meio Ambiente (2003-2008) e fundadora da Rede Sustentabilidade, Mariana Silva trabalhou junto ao líder seringueiro Chico Mendes (1944-1988) na resistência ao desmatamento e na fundação da CUT (Central Única dos Trabalhadores) no estado. Após ter sido eleita vereadora, deputada estadual e ter passado por dois mandatos como senadora pelo PT do Acre, Marina já havia dado como encerrada sua carreira no Parlamento.

Ela nasceu no Seringal Bagaço, em Rio Branco (AC). Formada em História pela Universidade Federal do Acre, foi senadora (1995-2011) e ainda candidata à Presidência nas últimas três eleições.

Fonte: ac24horas