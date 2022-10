Acre tem cobertura vacinal contra meningite abaixo da meta do MS com apenas 66% do público alcançado

Em 2022, o total de crianças vacinadas contra meningite no Acre, está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%.

Os números foram constatados após levantamento feito pelo Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI), que averiguou que dos 8.833 menores que deveriam ter se vacinado contra a doença, 5.863 receberam a vacina meningocócica C, um percentual de 66,38%.

A baixa cobertura vacinal pode refletir nos números casos da doença tanto notificados, como confirmados. De acordo com dados da Secretaria de Saúde (Sesacre), até este mês, foram notificados 59 casos suspeitos de meningite, sendo 10 confirmados e dois óbitos em Rio Branco.

Conforme o Núcleo das Doenças Imunopreveníveis do Estado, o percentual está próximo do notificado em 2021, que foi de 53 casos suspeitos da doença, e 18 confirmados, com taxa de letalidade de 11,1%.

Em 2020, o percentual foi menor, com 29 casos suspeitos, sendo 8 confirmados, e taxa de letalidade de 12,5%.

Neste ano, de acordo com a faixa etária, foram sete casos suspeitos notificados em crianças menores de um ano; nove casos de 1 a 4 anos; quatro casos de 5 a 9 anos; dois casos de 10 a 14 anos; seis na faixa etária de 15 a 19 anos; nove em pessoas de 20 a 34 anos; 14 casos no grupo de 35 a 49 anos; sete casos de 50 a 64 anos; e um caso em pessoa com 80 anos ou mais.

Em Rio Branco, apesar da campanha de vacinação contra a meningite ter chegado ao fim, a Sesacre alerta que as vacinas estão sendo aplicadas, todas as noites, finais de semana e feriados, no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), localizada na Avenida Getúlio Vargas.

Fonte/ A Gazeta do Acre