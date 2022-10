Acre: servidores promovem melhorias e novas tecnologias para a agricultura familiar 

- Publicidade -

É com botas, chapéus e o conhecimento técnico que os servidores da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) chegam às propriedades de agricultores e fazem a diferença na assistência do pequeno e médio produtor. O apoio dos profissionais é uma das forças da agricultura familiar, além de ser responsável pelas melhorias na qualidade de vida e novas tecnologias para as famílias rurais.

O acesso às políticas públicas ocorre por meio das mediações entre as instituições estaduais e de suporte, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) que permite uma mudança na prática do trabalhador rural. Com isso, o governo do Acre tem potencializado as ações que são fundamentais para o sucesso de milhares de produtores agrícolas.

O servidor cumpre uma missão diária, promover impacto social na vida das famílias, mudando o cenário de cada produtor, por meio da qualificação continuada e o acompanhamento nas áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, extrativismo, agroindústria e outros serviços.

Promoção social no campo

“Sinto-me realizada. É muito gratificante saber que de alguma forma sou responsável pela melhoria da qualidade de vida do produtor. Isso gera mais cidadania, renda, segurança alimentar e sustentabilidade para o campo e, consequentemente, na cidade”, destacou a chefe de Divisão de Fomento, Michelma Neves.

A servidora começou o trajeto profissional na antiga Secretaria de Estado de Agropecuária (Seap), em 2015, especificamente na assistência de pequenos e médios produtores rurais. A história de Michelma inicia no setor de horticultura, principalmente na bananicultura e olericultura.

Não muito diferente de Neves, o zootecnista e Chefe da Divisão de Pecuária, Jalceyr Pessoa, já atua na Sepa há 10 anos. O pós doutor em zootecnia estreou no serviço público em 2012, na Seap, atuando no Projeto de Ovinocultura, tendo ainda contribuído com a formação de alunos do curso técnico em Agropecuária da Escola Família Agrícola Jean Pierre Mingan (EFA), ministrando as disciplinas técnicas voltadas à produção animal.

Pessoa, diz: “Continuo contribuindo com os produtores dos 22 municípios do estado, e isso é motivo de muito orgulho e satisfação. Com ações e projetos como o Pecuária + eficiente, Pecuária Mais Brasil e outros, vamos atender mais famílias e intensificar o setor do agronegócio no Acre”.

O Estado atende o pequeno e médio produtor com a ajuda da iniciativa privada. Tal cooperação traz desenvolvimento para todos e aproxima o Acre do ranking de produção agropecuária. Assim, conforme as projeções do agronegócio, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os estados do Norte, Tocantins e Rondônia deverão liderar a expansão da produção nos próximos anos. No Acre, existem em média 15 cadeias produtivas.