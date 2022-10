Acre recebe alerta de possibilidade de fortes temporais nessa segunda-feira (24), de acordo com o INMET

Segundo o alerta, deve ocorrer chuva de até 60 milímetros em 24 horas em parte do estado, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia nas cidades do estado, bem como de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Segundo o instituto, as cidades com alerta laranja são:

Assis Brasil

Brasiléia

Bujari

Capixaba

Cruzeiro do Sul

Epitaciolândia

Feijó

Jordão

Mâncio Lima

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Porto Walter

Rio Branco

Rodrigues Alves

Santa Rosa do Purus

Sena Madureira

Tarauacá

Xapuri

Essas chuvas intensas devem atingir também outras cidades da região Norte.

As instruções dadas são:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

