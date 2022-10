Acre prevê colheita de 200 mil toneladas de soja e milho em 2023

- Publicidade -

A projeção do governo é que a safra de grãos cresça 21% em 2023 com 200 mil toneladas de soja e milho colhidas na próxima safra. A área plantada chega a 50 mil hectares, sendo 10 mil de soja e 40 mil de milho.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Produção e Agronegócio durante a abertura do plantio da safra 2023. O titular da secretaria, Edivan Azevedo, informou na oportunidade a aquisição de 147 máquinas, implementos e equipamentos agrícolas para ampliar as ações do projeto Mecanizar +, que faz destoca, mecanização agrícola e açudagem para os agricultores familiares.

Com isso, o objetivo passa a ser mecanizar 20.000 hectares de terras e construir 10 mil de pequenos açudes aos longo dos próximos 4 anos.

“Para atender a demanda da agricultura familiar, o governador do Acre, Gladson Cameli, tem investido no setor, implementando mais políticas públicas para todos os municípios, e já vemos muitas mudanças positivas na comunidade Capatará, no Ramal Novo Horizonte, ramal Campo Novo, dentre outros”, disse Azevedo.

AC 24 Horas