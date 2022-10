Acre entra em preparação para os jogos escolares do Rio de Janeiro

O governo do Estado, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), se prepara para participar dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que, este ano, mais uma vez, será disputado no centro olímpico da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Ao todo, este ano, participarão pela delegação acreana nada menos do que 232 pessoas, sendo 170 atletas, 47 membros da comissão técnica, além de 15 dirigentes do Departamento de Esportes. O Acre disputará 15 das 17 modalidades dos jogos.

Além das modalidades já conhecidas, como vôlei, vôlei de praia, natação, basquete, futsal, taekwondo, karatê e badminton, uma das novidades para este ano, de acordo com o chefe da Divisão de Esporte Escolar, Vladimilson Maia, é que o Acre também disputará o atletismo adaptado, para alunos com deficiência intelectual, e wrestling, que é um estilo de luta.

Outra novidade importante dentro da participação acreana nos jogos escolares no Rio de Janeiro é uma maior participação de escolas e equipes do interior do estado. “Este ano temos atletas de Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Porto Acre, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, demonstrando uma maior distribuição das equipes pelo interior”, explica.

Mesmo assim, acrescenta o chefe da Divisão, o maior quantitativo de atletas e de equipes é da capital. “Apesar do grande número de atletas do interior, o maior quantitativo que nos representará nos jogos escolares é mesmo de Rio Branco”, enfatiza.

Mas para se ter uma ideia da importância das equipes do interior, as três escolas estaduais de Porto Acre estarão levando equipes para a competição. A Edmundo Pinto, por exemplo, localizada na Vila do Incra, estará com uma equipe de taekwondo coordenada pelo professor Gil Souza.

A Escola Jader Saraiva, localizada na Vila do V, estará levando duas atletas do taekwondo, além de uma equipe de handebol feminino. Já a Escola Plácido de Castro, localizada na sede do município, levará a equipe de futsal feminino, coordenada pelo professor Cássio Cunha.

