Acre aguarda nota técnica do Ministério da saúde para definir vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos com comorbidade

O Acre aguarda o envio de uma nota técnica do Ministério da Saúde para definir as normas de vacinação contra a Covid-19 da Pfizer em crianças com idade a partir dos 6 meses aos 4 anos que tenham alguma comorbidade.

A Anvisa havia autorizado a vacinação ainda em setembro, mas o Ministério da Saúde liberou a aplicação do imunizante nessa quinta-feira, 13, apenas para o grupo que tem alguma comorbidade.

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, disse que ainda não foi repassada nenhuma informação oficial para os estados por meio do Ministério da Saúde, portanto, não tem como informar data de início da vacinação, nem quantidade de doses.

“Geralmente eles enviam a nota técnica contendo todas as informações”, disse Renata.

Atualmente, a vacina está disponível para crianças de 3 a 11 anos, sendo que os menores precisam estar acompanhados de um dos pais ou responsável, portando todos os documentos pessoais, carteira de vacina e cartão do SUS ou CPF da criança. Além dos público geral, a partir dos 12 anos.