Ações da Petrobras saltam com possível virada de Bolsonaro no 2° turno

As ações da Petrobras saltaram na tarde desta sexta-feira (21/10). Em torno das 15h45, as preferenciais (PN) subiam 4,11%, negociadas a R$ 37,90, e as ordinárias (ON) cresciam 4,18%, a R$ 41,72 . Mais cedo, por volta das 14h, as ações PN subiam 3,95%, negociadas a R$ 37,98, e as ON tinham alta de 3,76%, negociadas a R$ 41,73.

Esses são os maiores valores registrados desde julho de 1994, conforme a série histórica do Valor PRO, do jornal Valor Econômico. No ano, os papéis ordinários ganham 84%, e os preferenciais, 87%.

O bom humor em relação à commodity se dá pela percepção dos investidores devido à possível reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e à recuperação dos preços no exterior causada pelos cortes anunciados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+).

A reeleição do atual presidente desperta o interesse do mercado no que se refere à privatização da petroleira brasileira. Em maio, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, entregou uma proposta que deu o “pontapé” nos estudos de privatização da estatal.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mostra crítico às propostas privatistas do atual governo, mantendo o “mau humor” dos investidores.

Na parcial desta tarde, o índice Ibovespa também registrava alta de 1,96%, a 119.462 pontos. O dólar caía 0,72%, negociado a R$ 5,17.

