Acidente: Operário morre após elevador de carga despencar do 8ª andar

Um operário de 43 anos morreu após o elevador de uma construção em que ele trabalhava despencar do oitavo andar, nesta segunda-feira (3), no bairro Aeroporto Velho, em Guanambi, sudoeste da Bahia.

A vítima, identificada como José Carlos dos Santos, sofreu traumatismo craniano. Segundo uma testemunha que estava no local do acidente, o homem colocava materiais no elevador de carga quando houve um estrondo.

A Polícia Civil isolou o local e o corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade. De acordo com a polícia, na quarta-feira (4) uma equipe vai ao local para identificar os responsáveis pela obra, que serão intimados a prestar esclarecimentos.

Fonte: G1