Acidente grave: Jovem colide em ônibus e fica em estado gravíssimo

Um jovem de 19 anos, sofreu um grave acidente de trânsito e ficou ferido, na noite desta quinta-feira, 27, no bairro Nova Estação, no cruzamento da rua Floresta com a rua Passarela.

O motociclista, Luiz Fernando Fernandes Aragão, estava retornando para sua residência após ter saído da casa de amigos que estavam tomando tereré, conduzindo sua moto Honda Fan 160, de placa QWN-0C38, de cor vermelha, na rua Passarela, quando ao chegar no cruzamento com a rua Floresta, ele não obedeceu à sinalização do local e avançou a preferencial que seria do ônibus, que fazia a linha do bairro Mocinha Magalhães.

Segundo informações, o coletivo de placa LSZ4139, seguia na rua Floresta, que é a via principal, sentido bairro/terminal urbano, quando foi atingido pela motocicleta que seguia na rua paralela, a vítima bateu no para-choque, do lado esquerdo do ônibus e bateu a cabeça na janela do coletivo vindo a quebrar o vidro.

Com o impacto, o piloto da moto foi arremessado e caiu no asfalto. Populares acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que enviou a viatura de suporte avançado (01), para socorrer o jovem. No local, os paramédicos realizaram o procedimento de estabilização do quadro clínico da vítima, que teve que ser entubado dentro da ambulância. Em seguida, Luiz foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado gravíssimo.

Conforme o médico do Samu, Vitor Oliveira, o paciente teve um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), de natureza grave, uma fratura no tornozelo e outra no punho. Luiz Fernando foi entregue ao setor de trauma, onde será avaliado pelo cirurgião geral e também pelo neurologista, para definir a conduta que a equipe deverá seguir com o paciente, já que a vítima tem grande potencial para ter uma lesão incapacitante.

O motorista do ônibus, que não foi identificado, permaneceu no local bastante abalado com o ocorrido e aguardou o policiamento de trânsito para as providências e ações perante a ocorrência.