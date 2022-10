Acidente de trânsito deixa duas jovens feridas em ramal de Rio Branco

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite deste quinta-feira, 20, no Ramal do Herculano, próximo ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

As vítimas foram identificadas por Thaís Sabrine Costa Nascimento, de 26 anos, condutora da moto e a garupa Maria Vitória Lima Pessoa, de 18 anos.

De acordo com informações, Thais seguia no ramal, quando resolveu entrar em uma rua do lado esquerdo, momento que outro motociclista que fazia o mesmo percurso, tentou uma ultrapassagem, que saiu mal sucedida e colidiu na motocicleta das jovens.

Com o impacto, todos caíram no local, e ficaram aguardando ajuda. Populares acionaram o Samu, que enviou a viatura (06) para atender a ocorrência.

Já no local, as vítimas foram imobilizadas pelos paramédicos, e, em seguida, encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Thais Sabrine deu entrada na unidade de saúde em estado de saúde estável, somente com uma fratura exposta na perna esquerda. Já a garupa, teve escoriações leves e o condutor da outra moto, não precisou de atendimento, sendo liberado.

Veja o vídeo: