Acidente: cantor e sanfoneiro Waldonys sofre queda de paraquedas

O cantor e sanfoneiro cearense Waldonys sofreu uma queda do paraquedas durante salto na manhã deste sábado (1º), em Fortaleza. O acidente aconteceu durante o pouso do cantor, no Aeródromo Feijó no Bairro Siqueira. Apesar de nenhum boletim médico ter sido divulgado, a TV Verdes Mares apurou que o cantor está consciente.

De acordo com familiares, a queda aconteceu próximo à Avenida Osório de Paiva, por volta das 11h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e o encaminhou ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Em nota, a assessoria do cantor informou que o ao saltar de paraquedas, ele teve um problema na descida devido os ventos, ocasionado falha no equipamento. São realizados os exames necessários. Waldonys sente dores nas costas e nas pernas, mas passa bem.

O cantor tem como hobby voar em diversos tipos de aeronaves e saltar de paraquedas. Waldonys é praticante de paraquedismo desde 1999 e estava a altura de 6 mil pés de altura antes do incidente deste sábado, conforme divulgou nas redes sociais.

Problema em paraquedas e pane em avião

Em 2018, o músico também passou por uma emergência ao saltar de paraquedas. Conforme relato na época postado pelo cantor no Instagram, o equipamento principal não funcionou e foi necessário recorrer ao paraquedas reserva. “Tirando a emergência, a operação foi show de bola!”, disse o músico, que já possui experiência na modalidade e em outras práticas radicais.

Waldonys sobrevoava a Praia do Futuro, a uma altura aproximada de 6 mil pés, o que equivale a cerca de 1.800 metros.

Já em 2014, a aeronave de Waldonys sofreu uma pane na hélice e cantor fez pouso emergencial, em Cascavel, a 60 km da capital. A pane foi filmada por uma câmera instalada na aeronave, que registra a hélice parada.

Waldonys fazia um voo de demonstração, quando o motor do girocóptero parou de funcionar. A aeronave voou com duas hélices e um leme.

Fonte: G1