“Acho que vou ganhar muitos votos hoje”, diz Lula sobre debate

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio da Lula da Silva, conversou com a imprensa logo após participar do debate na Band na noite deste domingo (16/10), em São Paulo.

O petista fez uma avaliação positiva sobre o formato do primeiro embate do segundo turno das eleições 2022. Lula também se mostrou otimista a respeito de sua performance e da repercussão do confronto.

“Acho que vou ganhar muito votos hoje. Eu estou convencido que nós vamos ganhar muitos votos. Eu disse aquilo que era preciso dizer para o povo, certamente, falta coisa para dizer, mas aquilo que era essencial para dizer em defesa do povo pobre foi dito”, disse o candidato.

“Eu acho que vou ganhar muitos votos hoje”, diz @LulaOficial ao deixar a Band. 🎥: @SamPancher pic.twitter.com/GOMbbaGn1p — Metrópoles (@Metropoles) October 17, 2022

O ex-presidente criticou seu adversário, Jair Messias Bolsonaro (PL), por repetir temas. “O problema é que o Bolsonaro continua mentindo as mesmas coisas: é Venezuela, é Nicarágua, é banheiro unissex. Todo mundo sabe que é mentira, mas ele continua afirmando, porque é uma coisa que faz parte da cultura política dele. Ou seja, o Bolsonaro é pouco verdadeiro”, afirmou.