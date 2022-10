Ação conjunta das polícias resulta na apreensão de quase 120 quilos de drogas no interior do Acre

De acordo com a polícia, as equipes faziam rondas quando o Grupamento de Operações Especiais do 6° BPM, em patrulhamento no Rio Juruá, avistou dois suspeitos navegando em um barco e percebeu que eles transportavam a droga.

Quando a dupla percebeu que seria abordada, os homens foram para a margem do rio, abandonaram a droga e conseguiram fugir atirando contra os policiais militares.