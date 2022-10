Ação conjunta das autoridades policiais resulta na apreensão de 168 mil maços de cigarros contrabandeados; três foram presos

- Publicidade -

A Operação Paititi envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Gefron, Polícia Militar e Polícia Civil, resultou na apreensão de uma grande quantidade de cigarros contrabandeados. A ação ocorreu neste feriado, quarta-feira (12).

A operação teve a participação da Aduana do Peru, que também se encontra em atuação, realizando várias operações nas cidades de Iñapari e Porto Maldonado, através do comando de inteligência de maneira coordenada e intercambiando informações.

Nesta quarta, após alguns meses de investigação, a polícia montou um cerco na BR-317, no entroncamento do município de Xapuri, logrando êxito e aprendendo 150 caixas de cigarros contrabandeados da Bolívia. Contabilizando todos os pacotes, são cerca de 168 mil maços de cigarros, que foram impedidos de chegar ao Acre ilegalmente.

O prejuízo aos contrabandistas chega a 500 mil reais. Somando os veículos utilizados no contrabando e que será dado como perdido, o prejuízo pode chegar próximo de 1 milhão de reais. Um veículo Toyota/Corolla, que era utilizado como escolta foi detido já no município de Xapuri, após fugir do cerco policial.

Um caminhão que carregava latas prensadas para reciclagem, era usado como disfarce e já estava sendo investigado pelas autoridades aduaneiras. Todo os cigarros apreendidos foram levados para a Receita Federal de Epitaciolândia.

Três homens que foram presos na ação, foram conduzidos para a Sede da Polícia Federal, onde ficarão a disposição da justiça.