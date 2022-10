Acabou? Tom Brady e Gisele Bündchen estão se preparando para uma briga judicial, diz site

- Publicidade -

Segundo informações divulgadas pelo site norte-americano Page Six na última sexta-feira (21), o clima entre Tom Brady e Gisele Bündchen tem ficado “desagradável” em meio à separação do casamento. Fontes próximas revelaram que eles já contrataram advogados e estão se preparando para enfrentarem uma briga judicial.

“As coisas estão muito ruins entre Tom e Gisele por causa dos advogados. Eles estão prontos para uma luta”, garante uma fonte, que não teve sua identidade revelada pelo veículo.

Para representá-la no processo, Gisele teria escolhido Tom Sasser, sócio-gerente do escritório de advocacia Sasser, Cestero & Roy, principal advogado de divórcio da Flórida. O profissional já lidou com a separação de diversos nomes, incluindo Tiger Woods em seu divórcio com Elin Nordegren.

A crise na relação do casal teria se iniciado com a decisão do jogador de desistir da aposentadoria. Gisele e Tom tinham combinado de diminuir o ritmo de trabalho para se dedicar a família, algo que não foi cumprido pelo jogador, apenas pela modelo.

