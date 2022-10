Acabou! Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca não estão mais juntos após 25 anos de casamento

- Publicidade -

O casamento de Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca chegou ao fim após 25 anos de união! De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o relacionamento chegou ao fim, mas o ex-casal mantém uma boa relação, preservando a amizade, diferente da polêmica separação recente entre Shakira e Gerard Piqué, que tem um novo capítulo a cada dia que passa, incluindo rumores de traição.

Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca são pais de quatro filhos. Ainda de acordo com as informações do colunista do jornal O Globo, Cláudia, que chamou atenção do público pela semelhança com as duas filhas, e José Henrique continuam sócios na produtora Zola Filmes.

Após a nota de separação publicada por Ancelmo Gois, Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca não se pronunciaram sobre o possível fim do casamento.

Fonte: Purepeople