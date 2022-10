AC tem a pior cobertura vacinal do país contra a poliomielite, com apenas 38,6% das crianças vacinadas

- Publicidade -

Mais de 39,8 mil crianças do Acre ainda não se vacinaram contra a poliomielite, segundo MS.

PNI-AC diz que dados do Ministério da Saúde não são atualizados desde agosto.

O Acre é o estado com a menor cobertura vacinal contra a Poliomielite no Brasil, com 38,6% das crianças menores de cinco anos vacinadas contra a doença, segundo dados do Ministério da Saúde.

Conforme os dados, das 64.932 crianças de 1 a 4 anos que devem ser vacinadas no estado e apenas 25.116 foram até os postos de saúde receber o imunizante, ou seja, menos de 40% do estimado.

A gerente do Programa Nacional de Imunização do Estado (PNI), Renata Quiles, rebate as informações e diz que o painel do Ministério da Saúde sobre as vacinas não está atualizado desde agosto.

“As informações estão desatualizadas, faltam informações de agosto, setembro e outubro, mas, ainda assim, o estado do Acre permanece nas últimas posições do país. A população precisa também se engajar na busca pela vacinação, precisa haver sensibilização dos dois lados, não adianta ter o serviço disponível, sabemos que está havendo negligência por parte da população. Porque quando a população quer vacinar, ela consegue. Vacina não está faltando”, disse a gerente.

Confira a cobertura vacinal de cada idade:

1 ano – 6.399, cobertura de 42,26%

2 anos – 6.089, cobertura de 36,35%

3 anos – 5.940, cobertura de 35,36%

4 anos – 6.688, cobertura de 41,19%

A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, é uma situação de saúde grave e incapacitante. O objetivo da campanha nacional era alcançar cobertura vacinal superior a 95% para a vacina de poliomielite na faixa etária de um a menores de 5 anos de idade.

Dados da vacinação no Acre

Cidades do Acre Estimativa Populacional Nº total doses aplicadas Cobertura Acrelândia 1.104 588 45,36% Assis Brasil 722 553 90,24% Brasileia 1.896 845 48,88% Bujari 824 462 68,78% Capixaba 907 191 17,39% Cruzeiro Do Sul 6.935 701 11,23% Epitaciolândia 1.248 396 34,50% Feijó 3.277 1.810 58,66% Jordão 1.037 589 46,01% Mâncio Lima 1.743 1.890 119,86% Manoel Urbano 949 932 110,65% Marechal Thaumaturgo 2.046 2.136 103,47% Plácido De Castro 1.399 1.578 166,12% Porto Acre 1.406 385 26,55% Porto Walter 1.477 1.418 113,68% Rio Branco 24.462 5.620 22,12% Rodrigues Alves 1.859 358 28,16% Santa Rosa Do Purus 786 782 88,44% Sena Madureira 3.347 1.504 40,05% Senador Guiomard 1.639 604 50,99% Tarauacá 4483 1.330 32,28% Xapuri 1386 444 30,37% Total: 64.932 25.116 38,6%

Esquema Vacinal

Em todo o país, 25% do público-alvo ainda precisa ser vacinado. Cerca de 11,5 milhões de crianças menores de cinco anos aptas a receber o imunizante já passaram por postos em todo o Brasil, o que representa uma cobertura de 70%, de acordo com o Ministério da Saúde.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda a vacinação de crianças a partir de 2 meses até menores de 5 anos de idade.

Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, o esquema vacinal preconizado é composto por três doses de Vacina Inativada de Poliomelite (VIP), administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, mais dois reforços com a Vacinal Oral de Poliomelite (VOP), aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

