Absurdo: Homem atira para o teto do apartamento e mata mulher que dormia no andar de cima

Uma mulher morreu enquanto dormia em seu apartamento na cidade norte-americana de Clemmons, na Carolina do Norte, após ser atingida por disparos do vizinho que vive no andar de baixo.

De acordo com informações da imprensa local, o rapaz estava em seu apartamento quando, em meio a uma briga, disparou com sua pistola repetidas vezes na direção do teto.

A polícia foi chamada para a ocorrência e deteve o responsável pelos tiros, identificado como A’Monte Zariq Jones, de 20 anos, mas o corpo de Alia Matti Balola, de 37, foi localizado somente na manhã seguinte.

Alia foi atingida pelas balas que atravessaram o piso de seu apartamento. Seu corpo estava ao lado da cama, enrolado em um cobertor, com um ferimento por tiro no torso.

Zariq foi levado para uma cadeia da região e autuado por homicídio. Como possuía uma extensa ficha criminal, o rapaz teve o pedido de fiança negado.

Fonte: Yahoo!