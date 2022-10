‘Abraço’ entre PT e MDB pró-Lula é criticado por internautas: “Pura hipocrisia”

- Publicidade -

Internautas estão repercutindo de forma negativa a reunião de Jorge Viana (PT) com as lideranças do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Acre. O encontro realizado nesta terça-feira (25), na sede do MDB, culminou no apoio, no Acre, ao ex-presidente Lula visando às eleições do domingo (30).

No primeiro turno, MDB e PT eram adversários. De um lado, Mara Rocha (MDB), candidata ao Governo e bolsonarista declarada. De outro, Jorge Viana também candidato ao Palácio Rio Branco, prestando apoio a Lula. Agora, no 2° turno, a troca de apoio ao candidato do PT evidentemente atrapalhou o raciocínio lógico dos eleitores que questionaram, via redes sociais, a postura das duas siglas.

No Instagram, Jorge Viana exaltou o resultado da reunião. Tal encontro foi defendido por outras lideranças da ala petista como o ex-prefeito e ex-deputado federal Raimundo Angelim que defendeu: “Essa reunião tem uma simbologia importante para a defesa da nossa democracia”.

Na contramão, muitos seguidores enxergaram a ação como grande “hipocrisia”. De pronto, alguns fizeram questão de relembrar as ‘feridas’ ocasionadas dessa relação no plano nacional em anos anteriores.

“Não seja hipócrita em falar uma mediocridade dessa, fico até com vergonha! Isso é surreal, Tebet esculacha Lula, Temer deu golpe na Dilma, PT e “PMDB”, “MDB” eram oposição e tem um relacionamento abusivo. Difícil de entender. Mas…como diz o velho ditado: Se não pode com seu amigo, se alie a ele!!! Professor, seja honesto! Quem mente não vai pro céu!”, escreveu um seguidor.

Outro internauta analisou: “O eleitor acreano já deu o recado nas urnas para esses senhores, não querendo nenhum deles. Mais de 70% dos acreanos disseram não ao Lula. Um político inteligente jamais iria contra a vontade de mais de 70% do eleitorado”.

