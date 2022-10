Abono acumula mais de R$ 80 MILHÕES: consulte e descubra se você também pode sacar

Aproximadamente R$ 81,8 milhões ainda estão disponíveis para saque do abono salarial referente ao ano-base de 2020. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, mais de 100 mil trabalhadores ainda não resgataram os montantes, por isso, o prazo para retirada ainda segue ativo, embora esteja perto de acabar.

Quer saber quem tem direito aos valores, como ter acesso a eles e quanto você pode receber? Então continue nos acompanhando logo abaixo para descobrir a resposta de todas essas questões!

Abono salarial do ano-base de 2020

A princípio, os trabalhadores que ainda não sacaram os recursos ainda podem recorrer ao dinheiro até o dia 29 de dezembro deste ano. Cabe avisar, entretanto, que os canais de atendimento referente ao abono estão sobrecarregados neste momento devido à revisão do PIS/Pasep, que contemplará mais de 1,1 milhão de trabalhadores que têm direito aos valores corrigidos do dinheiro referentes aos calendários de 2016 a 2020.

Lembrando que o Programa de Integração Social (PIS) é pago pela Caixa Econômica aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos.

Quem tem direito ao valor?

Ademais, para saber se você tem direito aos valores disponíveis, basta confirmar se atende aos seguintes critérios:

Está inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos;

Recebeu ao menos dois salários mínimos no ano-base de 2020;

Trabalhou com carteira assinada por um período mínimo de trinta dias, sendo eles consecutivos ou não;

Teve seus dados trabalhistas devidamente informados e atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Confira qual o valor do abono salarial para cada situação de trabalho:

1 mês trabalhado: direito ao saque de R$ 101;

2 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 202;

3 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 303;

4 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 404;

5 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 505;

6 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 606;

7 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 707;

8 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 808;

9 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 909;

10 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 1.010;

11 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 1.111;

12 meses trabalhados: direito ao saque de R$ 1.212.

Consulte o montante

Por fim, os trabalhadores que queiram consultar se têm direito ao dinheiro ou outras informações relativas, podem ligar no telefone do Alô Trabalho pelo número 158 ou acessar a Carteira de Trabalho Digital (Android: https://bityli.com/NdhrOJ ou iOS: https://bityli.com/UQefF). Todo o procedimento, nesse caso, pode ser realizado pela conta Gov.br.

Trabalhadores que irão receber pela Caixa também podem acessar o app Caixa Trabalhador (Android: https://bityli.com/fMDnOw ou iOS: https://bityli.com/whMxFm) ou o Caixa Tem (Android: https://bityli.com/SVbrUS ou iOS: https://bityli.com/FwISrT).

No caso dos servidores públicos, é possível ligar em algum dos números do Banco do Brasil:

Central de atendimento para regiões metropolitanas e capitais: 4004-0001;

Central de atendimento para demais cidades do país: 0800 729 0001.

