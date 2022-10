Abismo gigante abrigando uma floresta primitiva é descoberto na China

- Publicidade -

Em geologia, um carste é um maciço calcário no qual a água cavou muitas cavidades. Pode formar estruturas particulares, como dolinas (ou abismos) ou desfiladeiros.

Em 06 de maio, uma equipe de cientistas chineses descobriu um novo sumidouro gigante de carste no condado de Leye, no sul da China. No interior há uma floresta primitiva bem preservada, com árvores de quarenta metros de altura.

O sumidouro gigante foi identificado na Região Autônoma de Guangxi (no condado de Leye), sul da China. Nesta área, nada menos que trinta abismos já foram descobertos. De acordo com o National Cave and Karst Research Institute (NCKRI) nos Estados Unidos, isso não é surpreendente, porque o sul da China tem topografia cárstica: um terreno fértil para sumidouros espetaculares.

Estas paisagens cársticas são formadas principalmente pela dissolução repetida da rocha inicial. Ligeiramente ácida, a água da chuva torna-se cada vez mais ácida ao absorver o dióxido de carbono à medida que passa pelo solo. Ele escorre, corre e depois flui através de rachaduras na rocha, alargando-as lentamente ao longo do tempo. Se a câmara subterrânea se tornar grande o suficiente, o teto pode desmoronar gradualmente, criando enormes abismos e cavernas.

Encontrados principalmente na China, México e Papua Nova Guiné, grandes dolinas são conhecidas pelo nome chinês de Tiankeng (“poço celestial”). ” Devido a diferenças locais na geologia, clima e outros fatores, a forma como o carste aparece na superfície pode ser dramaticamente diferente “, disse o diretor do NCKRI em comunicado . ” Então, na China, você tem esse carste visualmente espetacular com enormes sumidouros e entradas de cavernas gigantes e assim por diante. Em outras partes do mundo, você anda no carste e realmente não percebe nada. Os sumidouros podem ser bastante discretos, com apenas um ou dois metros de diâmetro. As entradas para cavernas podem ser muito pequenas, então você tem que se espremer por elas .”

Um “oásis de vida” com árvores centenárias e reservas subterrâneas de água

Mais detalhadamente, o sumidouro descoberto tem 306 metros de comprimento, 150 metros de largura e 192 metros de profundidade, e seu volume ultrapassa 5 milhões de metros cúbicos. De acordo com Zhang Shuanhou, engenheiro sênior do Instituto Shaanxi de Investigação Geológica, um sumidouro é considerado “grande” se seu diâmetro estiver entre 300 e 500 metros, e “super grande” se seu diâmetro for superior a 500 metros.

Dentro do grande sumidouro, os espeleólogos descobriram três entradas de cavernas, densas plantas de sombra que chegam até os ombros e árvores antigas com quase quarenta metros de altura. De fato, cavernas e abismos cársticos podem apresentar um ecossistema real, e também são um canal para aquíferos subterrâneos (ou reservas profundas de água subterrânea). Constituiriam a única ou principal fonte de água para 700 milhões de pessoas no mundo, mas são facilmente acessíveis e drenadas… ou poluídas.

Os pesquisadores ainda relatam que não ficariam surpresos que várias espécies de mamíferos e insetos encontrados nessas cavernas nunca tenham sido relatadas ou descritas pela ciência até agora.

Fonte/ revistasaberesaude.com