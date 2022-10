Abertura da 9ª Copa Master de Futebol tem vitórias de Master Xapuri e América de Sena

- Publicidade -

Equipes vencem Amigos do 4º Bis e Tropical FC, respectivamente, na noite dessa segunda-feira, na Arena da Floresta. Duas partidas abrem grupo B, nesta terça, no mesmo local

A disputa pelo título da nona Copa Master de Futebol começou com dois jogos e sete gols, na noite dessa segunda-feira (3), na Arena da Floresta. As partidas foram válidas pelo grupo A.

A segunda rodada do grupo A está marcada para 12 de outubro com o confronto dos líderes Master Xapuri e América de Sena, às 18h30, e com o encontro dos derrotados na primeira rodada, Amigos do 4º Bis x Tropical FC, às 20h.