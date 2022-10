Abel ‘vira a cara’ aos R$ 60 milhões de Leila e escolhe titular absoluto no Palmeiras

As recentes atuações, aliadas ao que vem sendo escolhido pelo técnico, mostram uma preferência nos bastidores do Verdão

O Palmeiras não quer saber de mais nada a não ser recuperar a sequência de vitórias e garantir o quanto antes o título do Campeonato Brasileiro, já que as 2 últimas rodadas não foram favoráveis. A equipe comandada por Abel Ferreira vem de um empate diante do Atlético-GO, por 1 a 1, no Antônio Accioly, além de um 0 a 0 diante do São Paulo, no Allianz Parque.

A diferença em relação ao Internacional, que antes era de 12 pontos, voltou a ser 8, já que os gaúchos venceram seus dois compromissos mais recentes. De qualquer forma, a comissão técnica não vê motivos para desespero, já que a “gordura” ainda é muito boa, restando poucas rodadas para o final do Brasileirão, que promete ser quente até o final.

Nos bastidores do Verdão, uma escolha feita pelo técnico português vai ficando cada vez mais clara: buscando um novo camisa 9, Leila Pereira decidiu abrir os cofres e trouxe logo dois. O primeiro foi Merentiel, por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,4 milhões na época), juntamente com José Manuel López por 10 milhões de dólares (R$ 48 milhões na época).

Nessa linha, com quase R$ 60 milhões para trazer um homem de ataque, nenhum dos dois ainda se firmou. Na conta, ainda pode ser incluído a chegada de Rafael Navarro, que foi contratado sem custos em 2022, mas da mesma forma que a dupla de gringos, não vingou. Enquanto isso, uma opção “antiga” passou a ser insubstituível: Rony.

O camisa 10, mesmo jogando em uma função diferente da que se destacou no Athletico-PR, continuou dando conta do recado e entregando resultados. No último domingo (16), por exemplo, o “xodó” de Abel, suspenso por três amarelos, ficou fora do clássico contra o São Paulo, deixando claro o quanto faz falta para o time e como não tem um substituto para fazer exatamente o que exerce em campo. Nem mesmo a entrada de Endrick, que joga como centroavante, foi suficiente para quebrar a retranca do rival.

