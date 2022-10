Abastecimento no município do Bujarí tem reforço de carros pipas

Caminhões-pipa continuam percorrendo a BR-364 para levar água potável aos moradores do Bujari, distante 24 km da capital, Rio Branco.

A ação emergencial realizada pelo governo do Acre, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre), conta com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Defesa Civil, Prefeitura de Rio Branco e Prefeitura do Bujari.

Só na última quinta-feira, 20 de outubro, 18 carros-pipa transportaram 650 mil litros de água potável, mais que o dobro do volume diário até então disponibilizado para atender o município. Foram realizados os abastecimentos da parte baixa da cidade, como Loteamento do Heraldo, creches, escolas e unidade de saúde. O objetivo é, a partir deste fim de semana, manter os abastecimentos regulares.

“Estamos trabalhando em conjunto, garantindo o abastecimento para todas as pessoas, priorizando aquelas em situações mais delicadas, como acamados, pessoas com comorbidades ou dificuldade de locomoção”, esclareceu o presidente do Saneacre, Ítalo Lopes.

Além da contratação de pipas para reforçar o abastecimento, uma nova estrutura foi montada para captar água de um terceiro açude na região, já que a segunda fonte que começou a ser utilizada também secou. “O Igarapé Redenção, que é o principal corpo hídrico que abastece o Bujari, secou este ano. O açude do seu Juarez, a partir de onde realizamos os abastecimentos nos últimos 15 dias, também secou, o que nunca havia ocorrido antes. E, agora, outro sistema alternativo, com um açude próximo ao aeroporto, será colocado em funcionamento”, explicou Ítalo.

Medidas adotadas

Enquanto são realizadas as ações emergenciais para amenizar os problemas decorrentes da crise hídrica, gestores e técnicos do Estado e do Município de Bujari estão mobilizados para planejamento e execução de ações mais efetivas, com o objetivo de evitar problemas ainda maiores no futuro. “Aumentamos a barragem e hoje, com o sistema do açude que funciona como segunda fonte, já interligada ao sistema do Bujari e em parceria com o Deracre e Prefeitura, estamos fazendo o levantamento da bacia hidrográfica do Redenção e discutindo a possibilidade de aprofundamento do reservatório de água bruta”, destacou o presidente.

Fonte/ Agência de notícias do Acre