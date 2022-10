AABB/Rio Branco leva título do futebol livre da Jerab 2022

- Publicidade -

No período de 21 e 23 de outubro, ocorreu na cidade de Porto Velho-RO, mais uma edição da Jornada Esportiva Regional de AABBs – JERABs.

O evento contou com a presença de atletas dos estados do Acre, Roraima, Amazonas e Rondônia. A delegação acreana marcou presença em onze modalidades do evento, totalizando mais de oitenta atletas participantes.

Com uma campanha invicta, a AABB/Rio Branco conquistou o título da modalidade de futebol soçaite da categoria livre. Na fase classificatória, o time acreano superou a AABB/Porto Velho-RO por 2 x 1 e a AABB/Humaitá-AM por 6 x 0. Na grande final, contra AABB/Tefé-AM, o time acreano ficou no empate por 1 a 1, mas conseguiu superar o adversário nas cobranças de pênaltis, por 2 a 0. O goleiro Márcio pegou duas penalidades e foi o grande destaque da conquista.

O técnico do time acreano no torneio foi o associado Josué Aguiar, esse muito satisfeito com a campanha realizada pela sua equipe. “Nosso time fez uma excelente competição, tanto que terminamos o torneio com a taça de campeão e ainda com a melhor defesa e ataque, além da artilharia, com Baé, cinco gols marcados”, pontuou Josué.

Outro bom resultado da AABB/Rio Branco veio com a conquista do título da modalidade de futsal. Também digo de registro o vice-campeonato obtido na modalidade de xadrez pelo associado Francisco Cruz. O acreano perdeu a decisão para o favorito Gualter Amélio, tetra campeão rondoniense da modalidade.