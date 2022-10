“A vida segue”, diz Jenilson Leite, após derrota nas urnas

- Publicidade -

Terceiro colocado na disputa o Senado Federal, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) agradeceu os 65.522 mil votos recebidos, neste domingo, 02 de setembro.

“Fizemos uma campanha propositiva, ouvindo nossa gente. Agradeço pelo resultado que conquistamos, ele representa a força de um trabalho feito de forma dedicada ao nosso povo e sabemos que cada voto foi dado com muita esperança. A conjuntura era muito adversa, lutamos com “armas de pau”, sem a força da máquina do Estado ou de prefeituras, nosso maior parceiro foi a gratidão das pessoas pelo nosso trabalho realizado e a esperança das acreanas e acreanos”, disse Jenilson.

Após cogitar sair na disputa pelo governo do Acre, Jenilson acabou correndo ao Senado, sem alianças e palanques devido o rompimento do PSB com o PT.

“A vida segue e continuaremos fazendo a nossa parte, com sempre fizemos, agora em outra posição social”, afirmou Jenilson, que é médico infectologista.

Fonte/ A Gazeta do Acre