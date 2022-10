A única sobrevivente do massacre de 24 crianças na Tailândia é uma criança de 3 anos

As equipes de resgate levaram Emmy para o segundo andar da escola para preservá-la da cena de terror. Daí vasculharam as duas outras salas, na esperança de encontrar mais sobreviventes.

Emmy, porém, é a única das três salas invadidas pelo atirador na cidade de Nong Bua Lamphu, na última quinta-feira (6/10). No total, 37 pessoas morreram, incluindo a mulher e enteado do agressor. Vinte e quatro desses mortos são crianças. O agressor cometeu suicídio.

“Quando finalmente fiz uma chamada de vídeo com Emmy, me senti abençoada com o alívio”, conta.

Enquanto seus parentes conversam com a BBC, ela brinca no quintal usando suas botas da Hello Kitty. Ela pergunta com frequência sobre sua melhor amiga, Pattarawut, cujo apelido era Taching. A menina também tinha três anos.