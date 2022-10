‘A tão sonhada erradicação da fome’, mais uma meta que o mundo não cumpriu

De acordo com as estatísticas, a erradicação da fome no mundo, é mais uma meta que não será cumprida.

No início do mês, o Banco Mundial liberou relatório estimando que o mundo não conseguirá erradicar a pobreza extrema até o ano de 2030.

Esta era uma data chave estabelecida pela Assembleia Geral da ONU para que fossem cumpridos os objetivos de desenvolvimento sustentável, documento assinado por vários países em 2015.

As causas do atraso: Dois pontos foram muito importantes (i) a pandemia de COVID, que provocou o maior aumento da pobreza desde 1990, e (ii) a guerra da Ucrânia, que desestabilizou as cadeias globais de suprimento.

Realidade nua e crua

Segundo o BM, quase 70 milhões de pessoas caíram na pobreza extrema em 2020, fazendo o número total chegar perto de 720 milhões. Ficam nessa realidade as pessoas que recebem menos do que 2,15 dólares por dia.

O cenário atual não colabora em nada para as perspectivas futuras. Com o mix de inflação, desvalorizações cambiais e crises, a possibilidade de que mais pessoas se tornem extremamente pobres aumenta bastante.

