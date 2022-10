A resistência do rio Acre e o nível de suas águas subindo com as chuvas de outubro

Outubro chegou trazendo fortes chuvas e ventanias em todo o estado. Somente nos primeiros 13 dias deste mês, já choveu 190,6 milímetros de água no Acre, ultrapassando a estimativa para todo o período, que era de 152 milímetros.

O grandes volumes de água tem impactado diretamente no nível do Rio Acre, que apresentou elevação de 59 centímetros, em Rio Branco, nas últimas 24 horas.

De acordo com a medição da Defesa Civil Municipal, o Rio Acre registrou na manhã deste sábado, 15, a marca de 2,82 metros, saindo do estado de nível crítico no qual se encontrava devido a forte estiagem.

Fonte/ A Gazeta do Acre