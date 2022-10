A pré-estréia do esperado filme ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’, já tem data marcada para exibição no cine Araújo

Depois de quatro anos de espera, o filme volta às telas da sétima arte

“Pantera Negra: Wakanda para Sempre” está com a pré-estreia marcada para o dia 9 de novembro no Cine Araújo, sendo que a estreia ocorre no dia 10. O longa volta aos cinemas após quatro da estreia do primeiro filme e dois anos após o falecimento do ator Chadwick Boseman, o T’Challa.