A poucos metros de delegacia vídeo flagra mulher tentando matar homem

- Publicidade -

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher e outros dois comparsas tentaram assassinar um homem de 40 anos, na segunda-feira (3). O caso ocorreu a poucos metros do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido sequestrada no bairro Praça 14, Zona Sul da capital, e abandonado no local onde foi baleado, na Rua Belém.

Nas imagens, é possível ver quando ele é arrancado do veículo, jogado no chão e atingido por pelo menos cinco tiros efetuados por uma mulher que também estava no carro. Além disso, outros dois suspeitos o ferem com uma arma branca e uma pedra.

Após o ataque, o trio aparece fugindo, enquanto a vítima fica caída no chão. Testemunhas informaram que o homem foi socorrido por um grupo de pessoas que voltava de um jogo de futebol em uma quadra na região.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, e encaminhou o homem para o Hospital 28 de Agosto. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de vida.

A autoria e as motivações do crime ainda são desconhecidas pelas autoridades. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja vídeo: