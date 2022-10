A postagem do Papa Francisco que irritou apoiadores de Bolsonaro; confira

No domingo 16, o Papa Francisco fez uma série de postagens no Twitter, na versão em português. Uma delas chamou a atenção de bolsonaristas, que começaram a comentar com palavras agressivas. O tweet dizia: “Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente aqueles que dividem o pão com os famintos #WorldFoodDay”. Desde então o pontífice vem sendo chamado – sem o menor sentido – de “Papa comunista”, “Papa socialista” ou aliado ao PT. Há até quem sugira que o papa se preocupe com a Venezuela.

Vale ressaltar que a questão do aumento da fome no Brasil vem sendo constantemente usada nos discursos de Lula (PT) contra Bolsonaro (PL), uma triste realidade social que o governo tenta minimizar.

Revista Veja