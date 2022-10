A Polícia Civil prende três homens pelo descumprimento de medida protetiva

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente – DEMPCA em Cruzeiro do Sul, através do Setor de Investigação, deu cumprimento à um mandado de prisão no dia 18 de outubro, em desfavor de A. D. R., de 51 anos, pelos crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Já no dia 20/10/2022, última quinta-feira, foram dados cumprimento a mais dois mandados de prisão, um em desfavor de V. S. M., de 22 anos, pelos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência, e em desfavor de L. F. P. J., de 22 anos, pelos crimes de ameaça por três vezes, perseguição, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de feminicidio.

Os três investigados foram conduzidos ao Presídio Manoel Neri, e ficaram à disposição da Justiça para os demais procedimentos legais.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre