A Fazenda atinge 10,2 pontos e bate recorde no Rio de Janeiro com a formação da roça

Com a tensa formação da roça realizada na noite desta terça-feira, 4/10, A Fazenda bateu recorde de audiência no Rio de Janeiro e também consolidou a vice-liderança isolada na mesma praça, como também em São Paulo..

Na praça carioca, a atração, exibida das 22h30 à 0h21, marcou a melhor audiência da temporada com 9,2 pontos de média, pico de 10,2 pontos e share de 18,1%, ampliando ainda mais a vantagem em relação à terceira colocada, que obteve 3,7 pontos na mesma faixa.

Pela segunda vez em menos de uma semana, o reality show bateu novo recorde de audiência na mesma praça.

Em São Paulo, o programa registrou média de 7,5 pontos, pico de 8,6 pontos e share de 15,7%, enquanto a emissora na terceira posição fechou com 4,4 pontos de média.

O clima ficou tenso em mais uma formação da roça, a terceira da temporada. Alex foi indicado pelo Fazendeiro Vini. Já Tiago foi o mais votado entre os peões. Este puxou Deborah da baia. E no resta um, Rosiane sobrou novamente e ocupou o quarto banquinho da roça E, mais um vez, ela vetou Deborah de realizar a Prova do Fazendeiro. Com isso, Alex, Tiago e Rosiane encaram o desafio, ao vivo, hoje à noite. Quem vencer a prova, vira o novo dono do chapéu.

A Fazenda é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli.

