A Fazenda 14: Shayan e Tiago Ramos terão que pagar a Record após expulsões dramáticas; saiba valores

- Publicidade -

A confusão que ocorreu após a eliminação de Thomaz Costa de A Fazenda 14 culminou na expulsão de dois participantes. Shayan Haghbin e Tiago Ramos tiveram um embate e o que era uma simples discussão terminou com uma agressão física. Pelo regulamento, eles foram mandados embora pra casa.

Além disso, Shayan e Tiago Ramos possuem ainda algumas obrigações com a Record. Como eles foram expulsos de A Fazenda 14, eles devem ter que arcar com uma multa. Leo Dias, colunista do Metrópoles, conversou com peões de outras edições do reality show para apurar mais informações sobre valores.

Segundo esses participantes, os peões expulsos ou desistentes são obrigados a devolver todo o cachê recebido pela participação no reality show. Além disso, eles perdem o direito de embolsar valores que seriam pagos posteriormente. Outro problema é que os famosos não recebem o mesmo tratamento dos demais.

“E quando sai de lá por expulsão ou desistência, não fala com ninguém. Vínculos quebrados com a emissora. Ninguém liga pra saber como você está”, revelou a fonte para Leo Dias. Apesar de terem sidos expulsos de A Fazenda 14, Tiago Ramos e Shayan ainda receberam convites para gravar o programa Hora do Faro.

TV Foco