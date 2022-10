A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil lamenta a “exploração da fé e da religião” por votos no 2º turno

A confederação defende que momentos religiosos “não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições”. O texto ainda reforça que a entidade reprova tais comportamentos.

A publicação é feita três dias após participação do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), nesse sábado (11/10), nas celebrações do Círio de Nazaré, festa católica tradicional em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré no Pará. A nota, no entanto, não cita candidatos ou eventos específicos.